«Должны принести публичные извинения»: Певцов рассказал, при каких условиях могут вернуться уехавшие из РФ артисты

Актер заявил, что уехавшие звезды должны принести публичные извинения перед тем, как вернуться. По его мнению, тем, кто не поддерживает патриотическую позицию, не место в России.

«Думаю, что насколько они громко хаяли нашу страну, настолько же громко они должны извиниться. Я понимаю, что это будет формально — они едут сюда, потому что там жрать нечего, деньги закончились, зарабатывать можно только здесь», — сказал Певцов.

Он также раскритиковал тех артистов, которые избегают политических высказываний, но продолжают работать в стране. Он считает, что такое молчание неприемлемо.

Форма извинений, по словам Певцова, должна быть соразмерна предыдущим высказываниям. Каждый артист должен решить сам, как именно извиняться. Певцов отметил, что россияне склонны к прощению, но публичные оскорбления Родины требуют публичного покаяния.

Ранее актер Дмитрий Певцов посоветовал выпускницам театральных вузов выходить замуж.