Звезда фильма «Эскортница» Старшенбаум вышла замуж

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Отмечается, что свадьба состоялась еще зимой 2026 года, но актриса решила не афишировать это событие. Лишь сейчас она опубликовала в социальных сетях фотографию с обручальными кольцами, подтвердив свой новый семейный статус.

Пользователи активно отреагировали на публикацию. Многие поздравили Анну и пожелали ей счастья. Однако нашлись и те, кто вспомнил, что сама актриса не раз критиковала других за поспешные браки и громкие заявления о личной жизни. Несмотря на это, большинство подписчиков поддержали актрису.

Для Старшенбаум это второй брак. Ее первым мужем был актер Алексей Бардуков. Они поженились в 2009 году, а развелись в 2017-м. В этом браке родился сын, которому сейчас 14 лет. С Наумовым актриса познакомилась в 2022 году. Уже в 2023 году у пары родился сын.

Отношения Анны и Даниила развивались непросто. В январе 2026 года актриса объявила о разрыве и обвинила своего партнера в абьюзе. Однако вскоре они помирились. Сама Анна объяснила, что у них были проблемы в коммуникации, но они смогли их преодолеть.

Ранее сообщалось, что старший сын певицы Татьяны Булановой сделал предложение своей возлюбленной.