Аршавин отказался сыграть за медийный клуб «Амкал» в Кубке России

Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин отказался выступать за медийный клуб «Амкал», который продолжает борьбу в Пути регионов Кубка России, сообщает телеграм-канал Shot.

44-летний Аршавин якобы объяснил свой отказ отсутствием желания и не лучшими на данный момент кондициями. По данным канала, Аршавин мог отказаться из-за того, что его трансферный сертификат лежит в Казахстане — в последнем клубе в карьере футболиста «Кайрате». Поэтому оформление документов заняло бы некоторое время, а «Амкал» встретится с «Калугой» в Кубке России уже 19 августа.

Также канал отмечает, что у Аршавина сейчас преобладают нефутбольные интересы: его часто видят в столичном ресторане Modus с девушкой Анной Петрушиной.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной России Алексей Миранчук назван претендентом на лучший гол тура в МЛС. Конкурентом россиянина будет Лионель Месси.