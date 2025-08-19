Миранчук стал конкурентом Месси в споре за самый красивый гол в МЛС

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук попал в число претендентов на самый красивый гол тура в американской МЛС.

Россиянин эффектно забил ударом из-за штрафной в выездном матче против «Колорадо Рэпидз» (1:3).

Конкурентом Миранчука в голосовании станет главная звезда лиги, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Также на приз претендуют Марк Дельгадо из «Лос-Анджелеса» и Звандер из «Цинциннати».

Алексей Миранчук выступает за «Атланту» с июля прошлого года. В текущем чемпионате МЛС россиянин забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Также полузащитник дважды отличился в матчах Кубка лиг.

