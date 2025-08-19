Миранчук стал конкурентом Месси в споре за самый красивый гол в МЛС
Алексей Миранчук и Месси стали претендентами на самый красивый гол тура в МЛС
Фото: [ФК «Атланта»]
Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук попал в число претендентов на самый красивый гол тура в американской МЛС.
Россиянин эффектно забил ударом из-за штрафной в выездном матче против «Колорадо Рэпидз» (1:3).
Конкурентом Миранчука в голосовании станет главная звезда лиги, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Также на приз претендуют Марк Дельгадо из «Лос-Анджелеса» и Звандер из «Цинциннати».
Алексей Миранчук выступает за «Атланту» с июля прошлого года. В текущем чемпионате МЛС россиянин забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Также полузащитник дважды отличился в матчах Кубка лиг.
Ранее стало известно, что турецкий «Галатасарай» претендует на полузащитника ЦСКА и сборной России Матвея Кисляка.