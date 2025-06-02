Аршавин сохранил пост зампреда правления «Зенита» по развитию

Легенда «Зенита» Андрей Аршавин продолжит работу в клубе. Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Бывший полузащитник сборной России в течение трех лет занимал пост заместителя председателя правления по развитию. Действующее соглашение с клубом истекало в конце июня. Медведев подтвердил, что с Аршавиным заключен новый контракт.

«Зенит» занял второе место в РПЛ после шести побед подряд, а в Кубке России уступил будущему обладателю трофея ЦСКА. Таким образом, в год столетия петербургский клуб остался без титулов.

29 мая прошло заседание Совета директоров «Зенита». На нем было принято решение не предпринимать кардинальных изменений. Работу сохранили топ-менеджмент клуба и тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком. Перед «Зенитом» поставлена задача вернуть в следующем сезоне чемпионский титул.