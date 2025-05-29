«Зенит» сохранит тренерский штаб во главе с Семаком на следующий сезон
Сергей Семак и его тренерский штаб продолжат работу в «Зените»
Фото: [ФК «Зенит»]
29 мая в петербургском «Лахта Центре» прошло заседание Совета директоров футбольного клуба «Зенит».
По итогам заседания принято решение ничего не менять: Совет директоров, менеджмент клуба и тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком в прежнем составе продолжат работу в следующем составе.
Перед командой поставлена задача завоевать золотые медали чемпионата России.
В минувшем сезоне «Зенит» финишировал на втором месте в РПЛ после шести чемпионств подряд и не сумел выйти в суперфинал Кубка России, оставшись без трофеев в год столетия клуба.
Ранее стало известно, что «Спартак» предложил $10 млн за правого защитника Гастона Мартирену из аргентинского «Расинга». Футболиста уже пытались приобрести «Зенит» и «Краснодар».