«Зенит» сохранит тренерский штаб во главе с Семаком на следующий сезон

По итогам заседания принято решение ничего не менять: Совет директоров, менеджмент клуба и тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком в прежнем составе продолжат работу в следующем составе.

Перед командой поставлена задача завоевать золотые медали чемпионата России.

В минувшем сезоне «Зенит» финишировал на втором месте в РПЛ после шести чемпионств подряд и не сумел выйти в суперфинал Кубка России, оставшись без трофеев в год столетия клуба.

Ранее стало известно, что «Спартак» предложил $10 млн за правого защитника Гастона Мартирену из аргентинского «Расинга». Футболиста уже пытались приобрести «Зенит» и «Краснодар».