Аршавин стал дипломированным тренером

Заместитель генерального директора футбольного клуба «Зенит» по вопросам развития Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА. Об этом известный в прошлом футболист сообщил в соцсетях.

Андрей Аршавин опубликовал фотографию диплома лицензии УЕФА категории «А».

Основную часть своей карьеры Аршавин провел в «Зените», с которым трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также полузащитник выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Ранее Аршавин, регулярно выступающий в роли эксперта на «Матч ТВ», не говорил о планах начать тренерскую карьеру.

Сообщалось, что защитника «Зенита» Дугласа Сантоса одновременно вызвали в сборные России и Бразилии.