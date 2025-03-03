Защитника «Зенита» одновременно вызвали в сборные России и Бразилии

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным обнародовал расширенный список из 42 игроков, которые будут вызваны на сбор национальной команды перед товарищеским матчем со сборной Замбии.

Главной неожиданностью стало включение в список 30-летнего защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, которые осенью прошлого года получил российское гражданство.

При этом 28 февраля Дуглас Сантос был включен и в расширенную заявку сборной Бразилии, которой предстоит провести матчи отборочного турнира к чемпионату мира против Колумбии и Аргентины.

Представитель футболиста Тьяго Фрейтс пояснил, что оба списка являются предварительными, неофициальными, а в дальнейшем Дугласу Сантосу предстоит выбрать, за какую сборную ему играть.

Ранее в интервью «Спорт-Экспрессу» футболист говорил, что мечтает выступать за сборную Бразилии, а российское гражданство получил, потому что любит и уважает эту страну. Дуглас Сантос отметил, что Валерий Карпин формирует команду из молодых российских футболистов, и такой путь представляется правильным. Таким образом, косвенно защитник «Зенита» дал понять, что склоняется в пользу сборной Бразилии.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время он показал себя не только большим мастером, но и дисциплинированным, ответственным человеком — в «Зените» бразильцу доверили капитанскую повязку.

Ранее стало известно, что лучший футболист РПЛ прошлого сезона Константин Тюкавин выбыл на полгода из-за травмы «крестов».