Немецкая газета Handelsblatt сообщила о новых сложностях в автомобильной отрасли ФРГ после введения очередных санкций Евросоюза против России, пишет РИА Новости . Под ограничения попала китайская компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology, выпускающая полупроводники, которые активно использовались немецкими автопроизводителями и поставщиками компонентов.

Как отмечает издание, санкции против Yangjie вошли в 20-й пакет ограничительных мер ЕС, утвержденный в апреле. После этого участники рынка начали предупреждать о риске дефицита микросхем и перебоев в цепочках поставок.

Глава компании Components at Service Доминик Цилльнер заявил, что потеря китайского поставщика стала серьезной проблемой для отрасли. По его словам, Yangjie помогала компенсировать нехватку продукции после кризиса у нидерландского производителя Nexperia, который столкнулся с перебоями еще осенью 2025 года.

Руководитель компании Sand & Silicon Нуреддин Седдики сообщил, что многие клиенты уже ищут альтернативные каналы поставок, однако свободных мощностей у других производителей практически нет. По его оценке, имеющихся запасов микросхем ряду компаний хватит лишь до июля–октября.

В апреле Евросоюз официально утвердил 20-й пакет санкций против России, а также начал подготовку новых ограничительных мер. В Москве ранее неоднократно заявляли, что российская экономика адаптируется к санкционному давлению Запада.

