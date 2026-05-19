Москва и Подмосковье стали лидерами по выдаче потребкредитов в апреле

Москва и Московская область стали лидерами среди российских регионов по количеству выданных потребительских кредитов в апреле 2026 года. В столице за месяц оформили 110,1 тысячи займов, а в Подмосковье — 92,4 тысячи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

При этом по сравнению с мартом объем выдачи в крупнейших регионах сократился. В Москве показатель снизился на 7,2%, в Московской области — на 6,9%.

В число регионов с наибольшим количеством выданных потребкредитов также вошли Краснодарский край, Тюменская область вместе с ХМАО и ЯНАО, а также Свердловская область. Самое заметное снижение выдачи за месяц зафиксировали в Якутии, Белгородской и Ленинградской областях.

В целом по России в апреле банки оформили 1,81 млн потребительских кредитов. Это на 47,5% больше, чем годом ранее, когда было выдано 1,23 млн займов. Однако по сравнению с мартом 2026 года рынок показал снижение на 5%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что, несмотря на рост относительно прошлого года, рынок потребкредитования остается заметно слабее уровня 2024 года. По его словам, банки продолжают придерживаться осторожной политики из-за ухудшения качества заемщиков и снижения спроса на кредиты. Эксперт подчеркнул, что объем выдачи в апреле 2026 года оказался примерно в полтора раза ниже показателей апреля 2024-го.

До этого сообщалось, что российские столицы заняли высокие позиции в глобальном индексе миллиона долларов.