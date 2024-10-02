Блогерам Чекалиным грозит до десяти лет заключения
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В отношении блогеров возбуждено дело за серьезные нарушения валютного законодательства (ч. 3 ст. 193.1), сообщил Mash. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Чекалины осуществляли переводы своих доходов от фитнес-марафонов в банк Объединенных Арабских Эмиратов.
Согласно имеющимся данным, следователи сейчас допрашивают Артема, так как именно он занимался международными платежами. Валерия находится дома, где у нее проходят обыски.
Пара официально рассталась 10 июля. Дети — восьмилетние близнецы Богдан и Алиса и трехлетний Лев — остались с матерью, однако они будут иметь возможность видеться с отцом.
Ранее сообщалось, что на блогеров Чекалиных завели дело за перевод валюты по подложным документам.