Блогерам Чекалиным грозит до десяти лет заключения

В отношении блогеров возбуждено дело за серьезные нарушения валютного законодательства (ч. 3 ст. 193.1), сообщил Mash. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Чекалины осуществляли переводы своих доходов от фитнес-марафонов в банк Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно имеющимся данным, следователи сейчас допрашивают Артема, так как именно он занимался международными платежами. Валерия находится дома, где у нее проходят обыски.

Пара официально рассталась 10 июля. Дети — восьмилетние близнецы Богдан и Алиса и трехлетний Лев — остались с матерью, однако они будут иметь возможность видеться с отцом.

Ранее сообщалось, что на блогеров Чекалиных завели дело за перевод валюты по подложным документам.