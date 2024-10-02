На блогеров Чекалиных завели дело за перевод валюты по подложным документам

На блогеров Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных завели уголовное дело, сообщил SHOT. По информации источника, оно касается перевода валюты по подложным документам. В домах и квартирах экс-супругов вновь проходят обыски.

По данным следствия, блогеры незаконно совершали платежи для оплаты фитнес-марафонов через один из банков Дубая. Уточняется, что платежные операции совершались по поддельным документам.

Известно, что Артем на данный момент находится в отделении полиции. Лерчек в последние месяцы была задействована в съемках шоу за границей, однако сейчас уже находится дома.

Как сообщил Mash, правоохранительным органам предстоит обыскать как минимум три элитные квартиры Чекалиных в Москве — на улицах Серпуховский Вал, Архитектора Щусева и Виктора Маслова. Также обыски проводятся в доме в Истринском районе площадью почти 2,2 тыс. кв. м, таунхаусе в Ильинском и еще в двух помещениях столицы.

По информации ТАСС, следователи МВД не будут ходатайствовать об аресте Лерчек по новому уголовному делу.

Источник 112 сообщил, что ущерб от незаконных действий Чекалиных по новой уголовной статье составляет более 250 млн руб. Пока блогерам не предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что суд в Москве продлил арест женщине-курьеру, причастной к хищению квартиры у певицы Ларисы Долиной.