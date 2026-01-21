В мире строгих канонов классического балета личные вкусы артистов порой оказываются неожиданными и даже вызывающими. Николай Цискаридзе, чье имя ассоциируется с высоким искусством и академической традицией, в приватной беседе с Общественной Службой Новостей раскрыл свою музыкальную всеядность. Оказывается, в его плейлисте соседствуют не только бессмертные произведения великих композиторов, но и современные хиты, которые принято скорее критиковать, чем хвалить в интеллектуальных кругах.

Цискаридзе с удовольствием слушает песни молодых исполнителей, таких как Ваня Дмитриенко, которого называет одаренным, и даже признается, что иногда «заслушивается» Инстасамкой, отмечая, что некоторые ее композиции здорово «качают». Его подход лишен снобизма: будучи меломаном, он стремится уловить суть любой музыки, понять, что авторы хотели в нее вложить. Для него это вопрос не статуса, а искреннего восприятия звука и эмоции, которые он несет.

По его словам, каждое поколение имеет право на свои хиты, которые резонируют с его внутренним миром, и стесняться своих предпочтений не стоит. Искусство, будь то сложнейшее па-де-де или заводной бит, в конечном счете служит одной цели — говорить с человеком на языке его эмоций, и в этом праве ему не может быть отказано.

Ранее продюсер Дворцов осудил хиты Инстасамки за разврат и призвал к патриотичной музыке.