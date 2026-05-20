Сон важнее любой диеты: нутрициолог пояснила, почему экстремальный ЗОЖ ведет к срыву

Многие ошибочно сводят здоровый образ жизни к спортзалу и брокколи на пару. На деле, как объяснила в интервью радио Sputnik нутрициолог Ирина Шиманская, ЗОЖ — это система, где все завязано на друг друге: питание, сон, управление стрессом и отсутствие вредных привычек. Стоит выпасть одному элементу — и конструкция поползла. Можно ходить на тренировки пять раз в неделю, но при хроническом недосыпе и перекусах на бегу организм все равно накопит дефициты, которые вылезут усталостью, вздутием и разбитым состоянием с утра.

Она пояснила, почему классический ЗОЖ чаще всего не работает. Это связано с тем, что типичный путь начинается с понедельника, когда человек разом запрещает себе все вкусное, садится на жесткую диету и записывается на изнурительные тренировки. Организм воспринимает это как угрозу: взлетает кортизол, тормозится метаболизм и дико хочется сладкого и жирного. Жесткие ограничения ведут к дефициту нутриентов, интенсивные нагрузки без отдыха — к истощению надпочечников. Итог предсказуем: срыв, чувство вины и возвращение к старым привычкам с еще большим разочарованием.

Нутрициолог советует не марафоны, а маленькие, но системные шаги, которые не вызывают внутреннего бунта. Например, десятиминутная прогулка после еды в два раза снижает скачок глюкозы — это мощная защита от набора веса и сахарных качелей. Стакан теплой кипяченой воды с утра мягко запускает пищеварение и убирает тягу к сладкому на весь день. А если есть не на бегу и не уткнувшись в телефон, усвоение белка и микроэлементов резко улучшается просто потому, что пищеварение наконец переключается в спокойный режим. И главное: нормальный сон важнее любой диеты, потому что именно ночью происходит основная часть восстановительных процессов. Итог простой: экстремальный ЗОЖ — путь в никуда, а бережные, регулярные мелочи, встроенные в жизнь, работают безотказно.

Ранее она заявила, что горизонтальное положение после еды замедляет пищеварение.