Обезьяны рвут туристов, медузы калечат детей: тропический рай превратился в ад для россиян

Отпуск мечты в Азии все чаще оборачивается кошмаром наяву — дикие обезьяны кусают до крови, щупальца мертвых медуз оставляют химические ожоги на полтела, а иглы морских ежей грозят ампутацией, и российские туристы возвращаются домой не с загаром, а с вакциной от бешенства и рубцами на годы. Об этом сообщает REGIONS .

Триллер на райских пляжах набирает обороты. Житель Красногорска после Китая угодил под наблюдение врачей — дикая макака оцарапала ему голень, и теперь мужчине предстоит полный курс прививок от бешенства. Биолог Илья Гомыранов объясняет: макаки наглеют на глазах, их нельзя гладить, кормить с рук и уж тем более отнимать вещи. Укус — и счет идет на минуты.

Но обезьяны — лишь верхушка айсберга. Жительница Подмосковья Дина Карпицкая рассказала, как на Гоа волна накрыла ее девятилетнюю дочь «мешком» от мертвой медузы. Щупальца обожгли половину детского тела. Местные лечили лаймом и уксусом, но дочку положили в стационар на несколько дней, ставили капельницы. Врачи тогда предупредили: в тяжелых случаях доходит до ампутации конечностей из-за некроза тканей. Следы ожога держались годами.

Травматолог Ибрагим Абакаров уточняет: для здоровых людей контакт с медузой или морским ежом — чаще локальная боль. Но если наступили на ежа — не трите рану, аккуратно удалите иглы и промойте морской водой. Спирт и уксус без знания вида медузы могут только усилить выброс яда.

Главный вывод экспертов: не кормите обезьян, не лезьте к детенышам, носите пляжную обувь, следите за предупреждающими флагами. И при любом укусе или ожоге — сразу к врачу на месте. Терпеть до дома — значит рисковать жизнью. Тропический рай без правил превращается в палату интенсивной терапии.

