Перекрестная аллергия: врач рассказала, почему при пыльце нельзя есть яблоки

Когда весной закладывает нос, текут слезы и начинается чихание, первая мысль — простуда. Но за этим часто стоит аллергия на пыльцу, и у нее те же симптомы, что у ОРВИ: насморк, зуд глаз, кашель. В тяжелых случаях добавляется даже сезонная бронхиальная астма, объяснила в эфире радио Sputnik иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Только лечение здесь принципиально другое.

По ее словам, люди привыкли бежать в аптеку за антигистаминными. Но они, как подчеркивает врач, лишь глушат симптомы, уменьшая их активность, но не лечат причину. Болезнь от этого никуда не уходит. Наоборот, с каждым сезоном она может прогрессировать: спектр аллергенов расширяется, и вдруг «невинная» аллергия на пыльцу обрастает перекрестной пищевой — на фрукты и овощи. А поскольку у растений и их плодов схожие аминокислоты, то есть яблоко можно уже круглый год, независимо от того, цветет что-то за окном или нет.

Медик подчеркнула, что современная медицина легко диагностирует аллергию и, что важнее, радикально ее лечит. Панацея существует и называется АСИТ — аллерген-специфическая иммунотерапия. Во всем мире используют аллерговакцины: маленькие дозы пыльцы вводят в организм, постепенно повышая концентрацию. Иммунная система буквально обучается не бояться аллергена и перестает с ним бороться. Таким образом, не надо лечить себя по интернету. Достаточно один раз прийти к аллергологу, выяснить настоящую причину, пройти курс — и забыть о сезонных мучениях на годы. Симптомы можно терпеть, но можно и вылечиться.

