Звезда «Универа» Самбурская выиграла суд у блогера, назвавшего ее эскортницей

Актриса Настасья Самбурская, которую зрители привыкли видеть веселой и неунывающей героиней сериала «Универ», доказала, что в реальной жизни она умеет быть жесткой и принципиальной. Как пишет The Voice, актриса выиграла суд у Алексея Псковитина — одного из участников скандально известного дуэта Nemagia. Поводом для разбирательства стало видео, в котором блогер назвал Самбурскую эскортницей.

Суд посчитал, что эта информация порочит честь и достоинство актрисы. В итоге Псковитина обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.

Напомним, что дуэт Nemagia (Псковитин и Михаил Печерский) был известен своими разоблачениями знаменитостей. Они не щадили ни звезд первой величины, ни молодых блогеров. Однако их стиль часто балансировал на грани, а то и переступал грань дозволенного. Самбурская решила, что пора остановиться, и суд с ней согласился.

Реакция Псковитина не заставила себя ждать. Он выложил в свой телеграм-канал эмоциональный пост, смысл которого сводился к тому, что справедливость восторжествовала не так, как ему хотелось бы. Но платить, видимо, придется.

