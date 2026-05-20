Министерство по содержанию территорий и ГЖН Подмосковья провело личный прием граждан

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провело личный прием граждан. В его рамках рассмотрели обращения жителей Красногорска, Люберец, Реутова, Долгопрудного, Балашихи, Пушкино, Домодедово и других округов.

В большинстве случаев жителей интересовали вопросы содержания общедомового имущества, качества уборки придомовых территорий, перерасчета за ЖКУ, работы УК, переноса контейнерных площадок.

К примеру, из Богородского округа поступило обращение о ненадлежащем содержании общего имущества в МКД. В связи с этим будет проведена выездная проверка.

В Люберцах попросили разобраться в начислениях оплаты за отопление. Инспекторы ведомства проведут внеплановую проверку и сверят показания счетчиков с ресурсоснабжающими и управляющими организациями.

«Мы стараемся максимально оперативно реагировать на все обращения жителей. Наша задача — не просто дать связь, а добиться, чтобы проблема больше не повторилась», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.

