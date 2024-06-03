Артист Гальцев задолжал ФНС свыше 850 тыс. рублей

ФНС России требует от юмориста Юрия Гальцева погасить задолженность в размере свыше чем 850 тыс. рублей. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что долг накопился у артиста с начала прошлого месяца.

Отмечается, что в настоящее время юморист ведет активную работу над постановками в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, где также является художественным руководителем.

Поясняется, что причина таких больших долгов неизвестна, как и то, почему Гальцев не торопится их погасить.