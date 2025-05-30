Артист из Павловского Посада Александр Кустов произвел яркое впечатление на федеральном телеканале «Россия 1»

29 мая на экранах «России 1» в рамках известного шоу «Поймай меня, если сможешь» был замечен Александр Кустов, талантливый представитель Павловского Посада и руководитель нескольких творческих объединений, работающий в Доме культуры Филимоновский Павлово-Посадского городского округа.

В роли членов звездного жюри выступили: Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Лера Кудрявцева и Анна Ковальчук.

Выступление Александра вызвало широкий общественный отклик и положительные впечатления у телезрителей по всей России. Он не только показал свои актерские таланты, но и проявил обаяние, искренность и харизму, что позволило ему завоевать симпатии аудитории. Его номер был наполнен запоминающимися моментами и юмористическими вставками, но при этом отличался глубокой эмоциональностью, напоминая о необходимости верить в собственные силы и придерживаться своих убеждений.

Заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Юрьевна Аргунова отметила: