Артистка вышла на связь с фанатами после операции

Известная эстрадная певица Любовь Успенская вернулась домой после экстренной операции. Она обратилась к поклонникам, чтобы сообщить о своем состоянии после перелома руки. Об этом также пишет «Лента.ру» , ссылаясь на социальные сети артистки.

Певица рассказала, что перенесла сложный перелом, потребовавший срочного хирургического вмешательства. В своем обращении Успенская подчеркнула, что обладает достаточной силой духа, чтобы справиться с последствиями травмы.

«У меня был такой страшный перелом. Но я такая сильная, что переживу все», — заверила певица.

Она выразила благодарность медицинскому персоналу, который проводил операцию. Артистка заверила поклонников, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Информация о том, что Успенская сломала руку, появилась в Сети в пятницу, 3 октября.

