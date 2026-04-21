В Химках утвердили обвинение по делу о попытке сбыта более 18 кг наркотиков

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 24-летнего жителя Тулы - его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц, в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в апреле 2025 года он вступил в преступный сговор с неизвестным через интернет и согласился на распространение наркотиков на территории Москвы и области. Ему передали крупные партии запрещенных веществ - более 18 кг, которые он должен был расфасовать в индивидуальные упаковки для последующего сбыта посредством тайников-закладок.

Его деятельность удалось пресечь, дело направили в Химкинский городской суд для рассмотрения. В отношении других участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

