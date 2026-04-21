Традиция которой 800 лет: почему дизайнеры в 2026 году не меняют сторону пуговиц

Почему мужская и женская одежда застегивается на разные стороны? За этой привычной деталью стоят не только эстетические каноны, но и средневековые социальные иерархии, военная стратегия и даже удобство кормящих матерей, пишет REGIONS.

Эхо аристократического быта

Различие в расположении пуговиц зародилось еще в XIII веке, когда этот элемент фурнитуры стал признаком высокого статуса. Как поясняет эксперт моды Инга Старовойтова, состоятельные дамы того времени никогда не одевались самостоятельно — им помогали горничные. Поскольку большинство служанок были правшами, пуговицы на женских платьях стали пришивать слева, чтобы человеку, стоящему напротив, было удобнее их застегивать. Мужчины же, напротив, чаще одевались сами, поэтому их застежки располагались справа.

Военный прагматизм и шпаги

Мужская традиция правостороннего застегивания имеет и сугубо практическое, оборонное объяснение. В прошлом мужчины носили оружие (шпаги, мечи) на левом боку, чтобы его было удобно выхватывать правой рукой.

Защита от зацепов: Если бы полы куртки или камзола застегивались налево, рукоять оружия могла зацепиться за край одежды в критический момент боя.

Тепло: Традиционное застегивание «слева направо» позволяло мужчине греть правую руку (ведущую) за пазухой, не расстегивая одежду полностью.

Материнство и верховая езда

У женского «левого» варианта есть и другие исторические обоснования:

Забота о младенцах: Считается, что матери чаще держат ребенка левой рукой, оставляя правую свободной. Расположение пуговиц слева позволяло женщине легче расстегнуть ворот и прикрыть младенца правой полой одежды от ветра.

Дамские седла: При езде верхом боком дамы сидели лицом направо. Левостороннее расположение застежки препятствовало задуванию встречного ветра под одежду во время движения.

Национальные особенности: косоворотки и гимнастерки

Интересно, что общепринятый стандарт не всегда был универсальным. На Руси мужская косоворотка традиционно застегивалась на левую сторону. Этот крой имел практическое значение: смещенный разрез не давал нательному крестику выпадать наружу во время тяжелого физического труда. Аналогичная традиция сохранялась и в крое солдатских гимнастерок времен Первой мировой войны, однако со временем европейский стандарт доминировал в мировой индустрии.

Почему это важно сегодня

В 2026 году, когда мода стремится к унисексу и стиранию границ, расположение пуговиц остается одним из немногих незыблемых маркеров гендерной принадлежности вещи. Для массового производства это вопрос стандартизации лекал, а для портных — дань многовековому искусству кроя. Несмотря на то что у большинства из нас нет прислуги или шпаг, мы продолжаем следовать правилам, заложенным сотни лет назад.