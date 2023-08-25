Встречу с космонавтами Александром Калери, Александром Лазуткиным и Олегом Блиновым организуют для гостей фестиваля «Тушите свет — 2023», который пройдет в предстоящие выходные возле Черноголовской обсерватории в городском округе Черноголовка. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

«Фестиваль — это один из способов того, чтобы донести сложную научно-техническую информацию до подрастающего поколения, чтобы иметь возможность им на раннем этапе ориентироваться в профессиональной деятельности», — рассказал космонавт-испытатель, командир экипажа «SIRIUS-21» Олег Блинов.

В рамках мероприятия состоится выставка старинных телескопов, также пройдут мастер-классы по выбору первого телескопа, сборке спутника, спутниковой антенны и приему данных со спутника. Помимо этого, для посетителей будут организованы развлечения в качестве рисования баллончиками на баннерах, аквагрима, квестов и многого другого.

Отмечается, что фестиваль организуют в городском округе впервые. Его целью является популяризация науки, астрономии и космонавтики. Вход свободный, однако необходима предварительная запись по ссылке.

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