Авербух поддержал включение синхронного катания в программу Олимпиады

Также на Олимпиаде-2030 появятся фрирайд, смешанная одиночная эстафета в биатлоне, командные спринты у конькобежцев, смешанный командный ски-кросс во фристайле, смешанные командные соревнования в параллельном сноуборде, зато из программы Игр исчезнет лыжное двоеборье.

«Рад за эту историю. Очень интересный, по-своему яркий вид. Это расширяет фигурное катание. Здорово», — сказал Илья Авербух.

Специалист отметил, что российские фигуристы будут бороться за медали в новой дисциплине. Среди других сильных команд в синхронном катании Авербух отметил Канаду и Финляндию.

Ранее глава IBU Олле Далин заявил, что российские биатлонистов не вернут на международные соревнования, несмотря на рекомендации МОК.