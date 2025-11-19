Австрийский лыжник считает, что у европейских спортсменов не хватит духа бойкотировать Россию

Австрийский лыжник Мика Фермойлен прокомментировал для Sport24 тот факт, что Россия оспорила в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян к соревнованиям даже в нейтральном статусе.

Фермойлен признался, что не знает какие козыри могут быть в суде у российской стороны, но отметил, что время работает против России. Решение суда может потребовать достаточно времени, а у России его нет.

При этом он отметил, что большинство европейских лыжников были бы рады возвращению россиян.

«Если Россия будет допущена, не верю, что европейцы устроят какой-то массовый бойкот. Гораздо проще пообещать отказаться выступать с русскими, чем реально сделать это. Возможно, несколько лыжников действительно так поступят, но только не большинство. В таких условиях это совсем нереалистичный сценарий», — признал Фермойлен.

