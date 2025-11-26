Книга «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» на минувшей неделе возглавила список продаж в России, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«На прошедшей неделе автобиография Игоря Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России. Среди всех абсолютно издательств, жанров, магазинов. Книга номер 1 в стране — автобиография самого преданного футболиста в истории. Вот так», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Презентация книги прошла 12 ноября.

Игорь Акинфеев бессменно выступает за армейский клуб с 2003 года. В общей сложности он провел за ЦСКА 810 официальных матчей, 111 раз сыграл за сборную России.

Ранее Акинфеев не то в шутку, не то всерьез заявил о своем желании подписать контракт с ЦСКА еще на пять лет.