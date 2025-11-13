Акинфеев заявил о желании подписать с ЦСКА контракт еще на пять лет

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, представляя в пресс-центре ТАСС свою автобиографическую книгу, иронично оценил свое будущее в армейском клубе.

«Каким я вижу будущее? Переподписание контракта минимум на пять лет. Вы думаете, я шучу?» — сказал Акинфеев.

Действующее соглашение голкипера с ЦСКА истечет по окончании нынешнего сезона. На тот момент Акинфееву исполнится 40 лет.

Игорь Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА, за это время он сыграл 809 матчей в составе армейцев во всех турнирах, пропустив 727 мячей и отыграв 335 игр на ноль. Также голкипер провел 111 матчей за сборную России, что является вторым результатом в истории после Сергея Игнашевича (127 игр).

