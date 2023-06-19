Автогонщики из Химок выиграли первенство Московской области

Пилоты из химкинской команды имени русского солдата Евгения Родионова вновь доказали, что являются лучшими в Подмосковье. На третьем этапе областного первенства они выиграли общий зачет.

Воспитанники спортшколы по техническим видам спорта сильны в разных классах автоспорта. На этот раз они продемонстрировали отличное вождение багги. В одном из классов (Д3-250) Дмитрий Овчинников стал победителем, а его товарищ по команде Даниил Кепов был вторым. И в еще одном классе (Д3-мини) призовое место досталось гонщику из Химок. Серебряной медалью пополнил свою коллекцию наград Дмитрий Крючков. Большой успех разделяет со спортсменами руководитель спортшколы Александр Иванов.

Фото: [ Сергей Волков ]

Отметим, что кроме автоспорта в школе, которой 15 лет, развиваются водно-моторный спорт и гонки на мотоциклах.