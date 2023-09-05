Автомобиль Дзюбы почти каждый день штрафуют за парковку и превышение скорости
Фото: [©Алексей Филиппов/РИА Новости]
Известный футболист Артем Дзюба оказался нарушителем правил дорожного движения, его автомобиль Range Rover штрафуют почти каждый день. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что за последние пару недель на его машину было выписано свыше 15 штрафов, из которых только два за неправильную парковку, а остальные – за превышение скорости.
Добавляется, что в целом на сегодняшний день у нападающего столичного футбольного клуба «Локомотив» свыше 20 тыс. рублей неоплаченных штрафов.