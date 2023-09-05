Автомобиль Дзюбы почти каждый день штрафуют за парковку и превышение скорости

Известный футболист Артем Дзюба оказался нарушителем правил дорожного движения, его автомобиль Range Rover штрафуют почти каждый день. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что за последние пару недель на его машину было выписано свыше 15 штрафов, из которых только два за неправильную парковку, а остальные – за превышение скорости.

Добавляется, что в целом на сегодняшний день у нападающего столичного футбольного клуба «Локомотив» свыше 20 тыс. рублей неоплаченных штрафов.