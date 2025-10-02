Автор победного гола «Спартака» скромно оценил качество игры в матче с «Пари НН»

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш в разговоре с «Матч ТВ» оценил игру своей команды в кубковом матче против «Пари НН».

Красно-белые победили в Нижнем Новгороде со счетом 2:1 и обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Жедсон появился на поле во втором тайме и в компенсированное время забил победный мяч.

«В первую очередь нам важно было выиграть. Это важный матч, да, возможно, мы показали не самую лучшую игру. Но самое главное, что победили», — сказал Жедсон.

Португалец подчеркнул, что он не следит за личной статистикой: главное — результаты команды.

Ранее фанатская группировка «Фратрия» предложила задуматься тем футболистам «Спартака», кто «ходит по полю пешком и косячит через раз».