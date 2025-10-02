«Фратрия» предложила задуматься тем футболистам «Спартака», которые «косячат через раз»

Фанатская группировка «Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в матче Кубка России с «Пари НН» (2:1).

«Спартак» большую часть матча играл вторым составом. В компенсированное время вышедший на замену Жедсон принес победу красно-белым после паса Пабло Солари, также появившегося на поле после перерыва.

За тур до окончания группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обеспечил себе выход в следующий раунд.

«Задачу решили. Но тем, кто ходит по полю пешком и косячит через раз, стоит задуматься, что они делают в «Спартаке». Дальше — дерби с конями. Там безволия никто не простит», — говорится в сообщении «Фратрии».

5 октября «Спартак» проведет в РПЛ дерби с ЦСКА. После 10 туров армейцы лидируют в чемпионате страны с 21 очком, красно-белые занимают пятое место, отставая на три балла.