Авторов региональной и фольклорной прозы приглашают в литературную резиденцию Ассоциации Союзов писателей и издателей России. Там на протяжении 21 дня они смогут поработать в практически идеальных условиях, а также посетить творческие встречи с читателями, получить консультации от именитых писателей, критиков, редакторов.

В прошлом году резиденции стали жанрово-тематическими, а отбором писателей занялись крупнейшие российские издательства и литературные журналы. При поддержке редакторов литераторам удалось подготовить к изданию более 20 книг.

В 2024 году АСПИР открывает новый сезон Литературных резиденций. С 3 по 23 мая шесть писателей — авторов региональной прозы — будут работать над завершением своих книг в Омске (отель Cronwell Park Ника). Эту резиденцию АСПИР проводит совместно с издательством МИФ. Лучшие произведения будут опубликованы в рамках совместного проекта МИФ и LiveLib «Читаем Россию». Прием заявок длится до 3 апреля.

С 3 по 23 мая в Рязани (парк-отель «Паустовский») АСПИР совместно с издательством «АСТ» проведет резиденцию для авторов молодежной фольклорной прозы. К рассмотрению принимаются повести и романы для читателей старше 16 лет, написанные на основе классических сюжетов, мифов, преданий и легенд. Прием заявок длится до 1 апреля.

Подробная информация об условиях участия представлена здесь.