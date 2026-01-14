Погоня за технологиями в музыке может привести к неожиданному итогу: значительную часть эстрадных артистов вскоре заменят цифровые двойники и алгоритмы. Об этом заявил известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, отметив, что глобализация и современные разработки уже сегодня составляют серьезную конкуренцию живым исполнителям. Однако, по его мнению, у такого замещения есть свои границы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Пригожин пояснил, что искусственный интеллект, способный безупречно исполнить любой хит, остается лишь инструментом — продуктом человеческого разума. Он может превзойти автора в техническом совершенстве звучания, но ему недоступно главное: душа, харизма и неповторимый человеческий нрав. Именно эти качества создают подлинную связь между артистом и публикой, которую не смогут имитировать никакие алгоритмы.

Тем не менее, продюсер допускает, что в ближайшем будущем нас ждет волна ажиотажа вокруг поющих машин. ИИ может временно заменить не только действующих, но и даже ушедших из жизни звезд, если возникнет подобный запрос. Это станет своеобразным технологическим аттракционом, способным привлечь внимание публики новизной и безупречным, хоть и бездушным, исполнением.

Однако Пригожин убежден, что такой интерес будет недолгим. Зритель быстро устанет от механического совершенства, лишенного эмоциональной глубины и живого общения. В конечном счете, именно человеческие качества — уникальный тембр, случайная оговорка, даже неидеальность — останутся той самой ценностью, которую не сможет воспроизвести ни одна программа. Таким образом, будущее эстрады зависит не от страха перед технологиями, а от способности самих артистов оставаться неповторимыми — теми, кого невозможно просто запрограммировать.

