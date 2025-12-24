Иосиф Пригожин прокомментировал влияние квартирного дела на репутацию певицы Долиной

Известный продюсер и медиаменеджер Иосиф Пригожин высказал нестандартное мнение о влиянии резонансного судебного процесса на карьеру народной артистки Ларисы Долиной. По его словам, история с квартирой оказала на популярность певицы скорее благоприятное влияние. Комментарий Пригожина публикует издание «Абзац».

Продюсер отметил, что Долина находится в таком возрасте и профессиональном статусе, когда её карьера уже давно состоялась. В этом контексте, считает Пригожин, работает принцип: «Чем больше скандала, тем больше славы». Медиаменеджер усомнился, что данное дело могло негативно отразиться на известности артистки, пояснив, что «люди на плохое идут больше, чем на хорошее».

Иосиф Пригожин признал, что Верховный суд РФ вынес справедливое решение в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье. Однако, по его оценке, несмотря на юридическое поражение, творческая карьера и публичный образ Ларисы Долиной не понесли ущерба. Таким образом, скандал, привлёкший широкое внимание СМИ и общественности, мог, согласно точке зрения продюсера, сыграть в качестве пиара для артистки.