«Закон может регламентировать жизнь животных». Что Милонов сказал о «тарелочницах»?

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о противодействии культу чрезмерного и безрассудного потребления. По его мнению, решать проблему следует не столько законодательными методами, сколько формированием в обществе неприятия такого поведения. Об этом парламентарий заявил в беседе с изданием «Абзац» .

Милонов подчеркнул, что данная проблема лежит прежде всего в нравственной плоскости, а не в правовой. Рассуждая о возможном регулировании, депутат сравнил так называемых «тарелочниц» с животными.

«Это вопрос, связанный больше не с законом, а с нравственностью. Поэтому закон, конечно, может как-то регламентировать жизнь животных и прочих тарелочниц. Но, наверное, конечно, здесь было бы неправильным оставлять без внимания деструктивные различные явления», — цитирует Милонова издание.

Парламентарий считает, что одни лишь законодательные инициативы не помогут в борьбе с тем, что он называет «аморальным потреблением». По его убеждению, государству и обществу необходимо продвигать противоположные ценности посредством информационной и просветительской работы.

«Действительно, культ безрассудного, аморального потребления у нас расцветает иногда и, самое главное, никем толком не осуждается», — заявил депутат.

Он также посетовал на волну критики в социальных сетях, которая возникает в ответ на подобные высказывания.

Ранее сообщалось о том, что Милонов назвал «кринжатиной» слова Лебедева о женщинах и засохшей колбасе.