«Баба-яга» не спасла: прибыль кинокомпании Михаила Галустяна рухнула на 40%

Кинокомпания Fresh Film, совладельцем которой является известный шоумен и актер Михаил Галустян, переживает не лучшие времена, пишет Super.ru. По данным сервиса Rusprofile, по итогам 2025 года прибыль студии рухнула на 40%.

Если в 2024-м Fresh Film заработала 20 млн рублей, то в прошлом году этот показатель составил лишь 12 млн рублей. При этом выручка компании также снизилась — с 233,9 млн рублей до 203,2 млн.

Fresh Film была основана в 2013 году Галустяном и Арменом Ананикяном. Оба совладельца владеют компанией в равных долях — по 50%. За время своего существования студия успела выпустить несколько заметных проектов, включая фильмы «Папы», «Непрощенный», «Баба-яга спасает мир», а также «Артек. Большое путешествие».

Финансовые трудности затронули и другое предприятие юмориста. Выручка его ООО «Продюсерский Центр "Галустян"» в 2025 году составила всего 2,9 млн рублей. Прибыль этой компании упала с 2,9 до 2,6 млн рублей, что эквивалентно снижению на 11%.

