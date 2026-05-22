Диброва вышла из бизнеса по растениеводству с убытком

Модель Полина Диброва решила расстаться с одним из своих бизнес-проектов. Речь идет о компании «Форзиция», занимавшейся растениеводством, сообщает «Газета.Ru». Предприятие было основано в 2022 году, но, как выяснилось, так и не принесло своей владелице ни копейки прибыли. Более того, по итогам 2025 года убыток составил 64 тысячи рублей.

Полина приняла решение выйти из дела, однако статус индивидуального предпринимателя сохранила.

Нельзя сказать, что Диброва совсем не умеет зарабатывать. Ее женский клуб, раскрученный после громкого развода с телеведущим Дмитрием Дибровым, оказался проектом весьма успешным. О нем заговорили далеко за пределами Рублевки, и, судя по всему, он приносит блогеру стабильный доход: годовая стоимость членства в организации составляет 150 тысяч рублей. Если умножить эту сумму на общее количество резидентов, совокупный доход достигнет 37 млн рублей.

