«Бабушка дает пирожки, а я запрещаю вредное»: Собчак раскрыла причины ссоры с матерью из-за сына

Как передает «Леди.Mail» со ссылкой на отрывок из интервью Собчак с телеведущим Дмитрием Дибровым, между журналисткой и матерью часто возникают споры. Основная причина разногласий — методы воспитания девятилетнего сына Ксении от актера Максима Виторгана.

Фото: [ Ксения Собчак с матерью/соцсети ]

По словам Собчак, главным предметом раздора стало питание мальчика. Телеведущая призналась, что стремится ограничивать потребление нездоровой пищи сыном, придерживаясь строгих правил. Однако ее мать, Людмила Борисовна, как заботливая любящая бабушка, любит угощать внука домашними блюдами, в том числе пирожками.

«Когда моя мама Людмила Борисовна — мы с ней ругаемся до кровавых соплей — дает Платону пирожки…» — отметила Собчак.

Она призналась, что ссоры с матерью иногда доходят до очень острого уровня. Журналистка упрекает мать в том, что та пытается легко завоевать расположение внука, используя еду как инструмент.

По словам Ксении, она вместе с отцом мальчика придерживается более строгого подхода в воспитании и запрещает сыну вредную еду.

Собчак родила сына в ноябре 2016 года. Несмотря на развод с Виторганом, оба родителя принимают участие в воспитании общего ребенка.

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