Свыше 22 тыс. человек посетили Дни открытых дверей в домах культуры Подмосковья

Дни открытых дверей прошли в домах культуры Подмосковья. Мероприятия посетили более 22 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В число лидеров по количеству посетителей вошел дом культуры «Юбилейный» в Воскресенске. За три часа его посетили более 1,7 тыс. человек.

Крупные программы прошли в ДК «Победа» и ДК «Сатурн» в Раменском округе. Для посетителей организовали мастер-классы, концерты, презентации творческих коллективов.

В ДК «Космос» в Сергиевом Посаде открыли выставки и творческие мастер-классы. Все желающие могли проконсультироваться с руководителями кружков и записаться в интересующие студии. Также гости создали масштабное панно «КОСМОСУ — 65».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева к открытию.