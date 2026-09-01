В Сергиевом Посаде спасатели вывели из леса заблудившегося пенсионера с кардиостимулятором

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса в Сергиевом Посаде заблудившегося 87-летнего мужчину с кардиостимулятором. Инцидент произошел в районе СНТ «Захарьино».

За помощью специалистов обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее пожилой сосед пошел за грибами в лес и не вернулся. При этом у пенсионера была диагностирована сердечная недостаточность и установлен кардиостимулятор.

Спасатели оперативно прибыли на место и связались с добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». После этого специалисты принялись прочесывать лес. Через некоторое время пенсионер вышел на открытое поле, где его заметили спасатели.

Мужчина замерз и был без сил. Спасатели уложили его на мягкие носилки и донесли до автомобиля, преодолев около 2 км. Помощь медиков пенсионеру не понадобилась, и его отвезли домой.

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