Идеальный треугольник в небе: трогательные кадры отлета журавлей из села в Подмосковье

Кажется, что только вчера журавли вернулись в родные края, и вот уже природа снова отправляет их в дальний путь. Улетающих птиц удалось запечатлеть на территории Заокского села Дединово в городском округе Луховицы, сообщил REGIONS.

Совсем недавно грациозные птицы были неотъемлемым украшением подмосковных лугов и болот, наполняя окрестные пейзажи узнаваемым курлыканьем. Однако осень вступает в свои права: световой день заметно сокращается, ночи становятся прохладнее, и воздух наполняется характерным для этого времени года ароматом увядающей листвы.

Для жителей Луховицкого и соседних муниципалитетов наблюдение за журавлиными клиньями — это особый, почти ритуальный момент. Люди замирают на улицах, поднимают головы к небу, стремясь успеть запечатлеть в памяти тот самый миг, когда стая, выстроившись в идеальный треугольник, берет курс на южные широты.

«В этих птичьих перелетах столько древней мудрости и природной точности, что невольно хочется верить: если журавли улетают вовремя, значит, и природа остается в ладу с собой», — поделилась жительница села Дединово Екатерина Ефимова.

Орнитологи поясняют: точная ритмика миграций регулируется внутренними биологическими часами птиц и реакцией на изменение продолжительности светового дня. Именно сокращение числа светлых часов служит для журавлей главным природным сигналом о необходимости подготовки к перелету. Пернатые собираются в многочисленные предмиграционные скопления, интенсивно кормятся, накапливая энергию для долгого путешествия, и активно тренируют крылья. Наблюдать за этими сборами можно на заливных лугах и вблизи водоемов. Как правило, массовый отлет журавлей из Подмосковья начинается в сентябре — и сейчас как раз наступает этот период.

«Для местных экологов и орнитологов осенние наблюдения — важная часть работы: они фиксируют сроки отлета, численность стай и маршруты, чтобы следить за состоянием популяции. А для обычных жителей округа журавлиный клин в небе — это еще и тихий знак: лето закончилось, впереди золотая осень, и самое время замедлиться, чтобы замечать такие простые, но трогательные приметы времени. Пусть этот прощальный полет станет для всех нас поводом оглянуться на прожитое лето и с благодарностью встретить новый сезон», — сказала начальник отдела благоустройства, экологии и муниципального контроля администрации округа Луховицы Наталья Татаренкова.

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