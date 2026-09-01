Жительницы подмосковных Химок Елена Тараненко и Надежда Сидоркина одержали победу на Всероссийском конкурсе красоты «Лучшая модель». Финал ежегодного состязания состоялся на сцене одного из московских концертных залов, собрав представительниц разных регионов страны. За звание лучших в своих категориях боролись участницы из Москвы, Ярославля, Брянска и других городов, сообщил REGIONS.

Химкинский округ на конкурсе представляли Надежда Сидоркина, выступавшая в категории «Гранд», и Елена Тараненко, соревновавшаяся в номинации «Миссис». Обеим удалось завоевать высокие награды.

Надежда Сидоркина заняла первое место в своей категории. Примечательно, что недавно химчанка отметила 75-летний юбилей. Ее победа — яркое подтверждение того, что возраст не становится преградой для творческой реализации и выхода на сцену. Для Надежды это не первое триумфальное выступление: свой путь в конкурсной индустрии она начала в 2022 году с участия в химкинском состязании «Гранд-королева».

Елена Тараненко, молодая мама из Химок, удостоилась главной награды вечера — «Гран-при». За ее плечами неоднократное участие во Всероссийских и международных проектах в области красоты и таланта. Елена также известна как директор проекта «Мисс и Миссис Химки» и активный член муниципального Молодежного парламента.

«Для меня большая честь представлять уже ставшие родными Химки и Подмосковье на различных творческих конкурсах. Я всегда выкладываюсь на 100%, стараюсь и делаю все, что от меня зависит. Каждая новая награда — результат упорного труда и работы над собой. А победой Надежды я горжусь больше, чем своей, ведь она — моя ученица», — поделилась Елена.

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