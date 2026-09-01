Врачи Сергиева Посада спасли пенсионерку, которая после инфаркта лечилась гомеопатией и перенесла второй приступ

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли пожилую женщину с повторным инфарктом, который развился из-за отказа от лечения и использования гомеопатических препаратов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу в возрасте 66 лет. В течение месяца ее беспокоила одышка. Также при физической нагрузке возникала боль в груди. Несмотря на это, женщина не обращалась за профессиональной помощью, пока не произошел затяжной приступ.

В больнице выяснилось, что 10 лет назад женщина уже перенесла инфаркт. Однако более 5 лет она не принимала назначенные ей препараты, используя вместо них гомеопатические.

Пациентку экстренно доставили в рентген-операционную, где провели ей стентирование правой коронарной артерии. Это позволило восстановить кровоток по сосуду.

После операции женщине провели антикоагулянтную и антиагрегантную терапию, а также медикаментозную терапию для поддержки сердца и контроля артериального давления.

«Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо принимать препараты постоянно, даже если самочувствие кажется хорошим. Здесь важна системность. Мы видели обширный инфаркт, который стал прямым последствием отказа от необходимой терапии», — отметила руководитель службы анестезиологии и реанимации больницы Анастасия Полунина.

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