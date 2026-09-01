Найден идеальный завтрак для школьника: чем накормить ребенка, чтобы хватило сил до обеда

Утром у родителей школьников начинается настоящий квест: разбудить, собрать, одеть и главное — успеть накормить ребенка. Булочки или сладкие хлопья дети едят с удовольствием, но такая еда вредна для школьника. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, заставить школьника с утра съесть что-то полезное бывает непросто. Ребенок может категорически отказаться от каши и не захотеть творог. При этом отправлять учащегося в школу с булкой или бутербродом с колбасой тоже не стоит. Такие продукты быстро дают большое количество легко усваиваемых углеводов, но не дают полноценного насыщения.

«Каждый день есть булочки на завтрак нельзя. Особенно, если это сладкая выпечка с большим количеством сахара и жира. Ребенок получает рафинированные углеводы, поэтому уже совсем скоро опять захочет есть. Колбаса относится к переработанным мясным продуктам, поэтому использовать ее в качестве основного источника белка я бы не рекомендовала. Для бутерброда лучше выбирать запеченное мясо или птицу, яйцо, творожный сыр или другие продукты в зависимости от рациона ребенка», — пояснила Редина.

Многие родители уверены, что если утром ребенок съел тарелку овсянки, гречки или рисовой каши, значит, вопрос с правильным завтраком закрыт. Но диетолог уверена, заставлять школьника есть кашу не нужно.

«Важно учитывать, какую именно крупу выбирает ребенок, как она приготовлена и с чем подается. Если школьник не любит кашу, не нужно заставлять его насильно ее есть», — отметила специалист.

Диетолог объяснила, что на завтрак нужны белки и сложные углеводы, по возможности — фрукты или овощи. Например, омлет с цельнозерновым хлебом и овощами, либо натуральный йогурт или творог с ягодами и фруктами. Подойдет и каша, если ребенок ее любит, особенно в сочетании с продуктом, содержащим белок.

Есть еще одна распространенная ошибка — пытаться сделать завтрак максимально «идеальным» и одновременно заставить ребенка съесть все полезное, что нашлось в холодильнике.

По словам диетолога, гораздо лучше дать ребенку разнообразный выбор, чтобы первый прием пищи не превращался в «наказание» — например, сегодня омлет, завтра творог с фруктами, послезавтра каша.

«Наша задача — не добиться того, чтобы ребенок каждый день съедал строго определенный набор продуктов. Важно сформировать нормальное отношение к еде и постепенно приучать его к разнообразному рациону», — подчеркнула специалист.

Еще один момент, о котором родителям нужно помнить, — размер порции. Школьнику не обязательно съедать взрослую тарелку еды только потому, что «положено позавтракать». Аппетит у детей различается, причем он может меняться в зависимости от возраста, активности, режима сна и других факторов.

«Намного важнее, чтобы рацион в целом был разнообразным, а полезная еда не ассоциировалась у ребенка с руганью по утрам и фразой «пока не съешь — из-за стола не выйдешь», — подытожила Редина.

Ранее эксперт рассказал, что умываться по утрам вредно. Ночью кожа восстанавливается и покрывается естественным защитным слоем себума. Если утром сразу смыть его пенкой или гелем, можно пересушить кожу, нарушить ее барьер и даже спровоцировать новые высыпания.