«Новая глава на новом месте»: Илья Авербух и Лиза Арзамасова купили загородный дом

52-летний тренер Илья Авербух и 31-летняя актриса Елизавета Арзамасова приобрели загородный дом в Подмосковье, сообщило «Леди.Mail» со ссылкой на соцсети фигуриста. Он поделился снимками нового жилья, на которых заметно, что в декоре обивки дивана использованы инициалы супругов.

В 2020 году в прессе уже появлялись сообщения о том, что Авербух ведет строительство дома на участке на берегу Истринского водохранилища. Ранее на этом месте находился коттедж, но спортсмен решил возвести новый особняк.

Интересно, что бывшая супруга Авербуха, фигуристка Ирина Лобачева, тогда предположила, что актрису в ее бывшем супруге привлекает только его материальное положение, и даже просила сына предупредить отца, чтобы тот не прописывал Арзамасову в доме.

Фигурист и актриса воспитывают двоих детей — пятилетнего сына двухлетнею дочь. От прошлого брака у Авербуха остался сын. Накануне спортсмен опроверг информацию о третьей беременности Елизаветы Арзамасовой.