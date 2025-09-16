Бадминтонисты из Красноармейска триумфально выступили на соревнованиях в Казани и Раменском
Юные спортсмены из Красноармейска показали выдающиеся результаты на двух престижных турнирах по бадминтону.
Воспитанница спортивной школы «Красноармейск» Варвара Беликова стала яркой звездой Всероссийских юношеских состязаний памяти Фарида Валеева, которые проходили в Казани с 11 по 14 сентября. В возрастной группе до 11 лет Варвара проявила превосходное владение техникой и тактикой, завоевав серебряную медаль в одиночном разряде и уверенно выиграв в парном.
Не менее успешными были выступления красноармейцев на Первенстве Московской области, прошедшем в Раменском с 13 по 14 сентября. Турнир привлек более ста талантливых бадминтонистов из одиннадцати городов Подмосковья. Спортсмены из «Красноармейска» еще раз доказали свой высокий уровень подготовки: Родион Турун одержал убедительную победу в мужском одиночном разряде. В напряженной борьбе за призовые места в мужских парах Родион Турун и Арсений Мещерин завоевали бронзовую медаль. Есения Щеглова продемонстрировала яркую и результативную игру, заняв третье место в женском одиночном разряде.
В женском парном разряде Есения Щеглова и Ирина Козлова также добились успеха, завоевав бронзовые награды.