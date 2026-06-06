«Пески, ставшие братской могилой». Поломка фургона оставила 51 человека без воды при 50‑градусной жаре
В пустыне Нигера из-за поломки авто погибли 49 человек
Жители Нигера возвращались с религиозного праздника, когда их транспортное средство сломалось посреди пустыни. Как сообщает издание «Московский комсомолец», 49 путешественников погибли, не выдержав палящего зноя и отсутствия воды.
По имеющейся информации, причиной трагедии стала техническая неисправность автомобиля, в результате которой группа оказалась обездвижена вдали от населенных пунктов.
Спастись удалось лишь двоим. Выжившие смогли преодолеть огромное расстояние по пустыне, чтобы добраться до воды и сообщить о случившемся спасателям.
Ранее сообщалось о том, что археологи раскрыли, что древняя Сахара была зеленым ландшафтом с реками.