«Пекло наступает». В Москве ожидается до +32 °C уже в середине недели
Синоптик Паршина: 10 и 11 июня в Москве ожидается до +32
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елизавета Мелентьева]
Столичный регион ожидает существенное потепление. Как сообщила в интервью РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, в середине первой декады июня воздух в Москве прогреется до +30 °C и выше.
По словам синоптика, 10 июня в столицу вернется жара, столбики термометров поднимутся до тридцатиградусной отметки, а на следующий день, 11 июня, температура воздуха может достичь +32 °C. При этом в городе сохранится переменная облачность и не исключен небольшой дождь.
Людмила Паршина также отметила, что уже в понедельник, 8 июня, погода будет «на низком старте», а максимальная температура составит +29 °C.
Ранее синоптик Ильин спрогнозировал до +28 градусов в Подмосковье на выходные 6–7 июня.