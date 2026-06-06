«Пекло наступает». В Москве ожидается до +32 °C уже в середине недели

Столичный регион ожидает существенное потепление. Как сообщила в интервью РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, в середине первой декады июня воздух в Москве прогреется до +30 °C и выше.

По словам синоптика, 10 июня в столицу вернется жара, столбики термометров поднимутся до тридцатиградусной отметки, а на следующий день, 11 июня, температура воздуха может достичь +32 °C. При этом в городе сохранится переменная облачность и не исключен небольшой дождь.

Людмила Паршина также отметила, что уже в понедельник, 8 июня, погода будет «на низком старте», а максимальная температура составит +29 °C.

Ранее синоптик Ильин спрогнозировал до +28 градусов в Подмосковье на выходные 6–7 июня.