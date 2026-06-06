«Борщ по-азиатски». Анита Цой наладила поставки «Цойкиных рецептов» в Китай

В этом году певица Анита Цой расширила присутствие на зарубежных рынках, запустив поставки маринованной продукции под брендом «Цойкины рецепты» в Китай. Как сообщила исполнительница в интервью НСН на полях ПМЭФ, китайские покупатели проявили интерес к соленым огурцам, томатам и заправочной смеси для борща, адаптировав блюдо под местные кулинарные традиции — с добавлением риса и кимчи.

«Я была потрясена. Китайцы выбрали маринованные огурцы и помидоры, а также заправку для борща. Они научились варить борщ, им показалось, что это вкусный азиатский суп, если в него класть рис и кимчи», — рассказала певица.

Цой также зафиксировала востребованность своего органического кимчи и выразила уверенность в дальнейшем увеличении объемов закупок ее продукции в Китае. На внутреннем рынке артистка называет себя одной из первых в сегменте органических продуктов, делая акцент на вопросах экологии и здорового питания. При содействии Роскачества она участвует в программе поддержки органических фермерских хозяйств.

Несмотря на то что текущий спрос превышает производственные возможности завода певицы, а расширение мощностей сопряжено с определенными трудностями, Цой продолжает развивать бизнес. В этом году она также запустила инициативу по содействию фермерам-органикам, заключая партнерские соглашения: в рамках этих договоренностей «Цойкины рецепты» выкупают продукцию у таких хозяйств, помогая им укрепиться на рынке в сложный период.

Ранее сообщалось о том, что в Шатуре появится круглогодичная теплица по программе «10 гектаров».